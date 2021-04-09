Ляшко посчитал уровень смертности от COVID-19 в Украине низким

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.

Об этом медик говорил в эфире "Украина 24". Ляшко признал, что иногда в Украине фиксируют большое количество летальных случаев для нашей страны, в сравнении с другими.

"Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна. Главное – соблюдать нормы", – рассказал он.

При этом по мнению Ляшко, ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется.

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра (10 апреля – Ред.) будет выведена из красного уровня эпидемической опасности. Они уже достигли показателей, которые позволяют нам перевести ее в желтый уровень. Закарпатская область – день-два, и тоже выйдет из красного уровня. Мы видим стабилизацию процесса на западе страны. Это свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход на показатели желтого уровня занимает 3-4 недели", – сказал медик.

Однако добавим, что по данным портала Worldometers, по состоянию на 9 апреля Украина находится в Европе на 8-м месте по показателю смертности от коронавируса, а в мире на 18-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 8 апреля, госпитализировали 4936 человека с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование.