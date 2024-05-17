В Пентагоне заявили, что не изменили своей позиции относительно применения Украиной оружия, которое предоставляет США в рамках военной помощи. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь американского оборонного ведомства Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда". У пресс-секретаря спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала российского наступления в Харьковской области. На это Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной. "Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что то оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", – отметила представительница Пентагона.

Украинскому боксёру продолжают связывать руки и запрещать заходить на определённые участки ринга. Это позор для великой державы под названием США.

Это страх Салливана, тянувшего с ATACMS два года. Это Харьковская область, которую не удалось оборудовать для защиты из-за отсутствия права бить по Белгородчине. Это невозможность пройти до Мариуполя и Луганска из-за полных нулей в запасах западной бронетехники, которую только спустя 10 месяцев начали выдавать по чайной ложке после длительных консультаций в духе "А человек ли – женщина?". Это бывший министр обороны Германии, которая блокировала инвентаризацию складов с Leopard, чтобы не давать повод Москве беспокоиться об их передаче Киеву.

После всего этого – Сингх, рассказывающая о неизменности позиции Пентагона, причём не только по американскому оружию, но и по оружию от других стран. Storm Shadow и SCALP не полетят по Белгороду. Как же в таком случае "освободить украинскую суверенную территорию", если сделать это иначе, кроме как ударами по соседним российским регионам, просто физически невозможно?

Всё это – сейчас, когда украинцы под Харьковом отражают натиск саранчи с Белгородчины. Вдумайтесь: Россия может не беспокоиться о расположении своих войск и логистики только потому, что украинцам ЗАПРЕЩЕНО бить по ним!

Это чудовищный абсурд, который должен вызвать приступ хохота в российском генштабе. Остаётся только надеяться, что Герасимов сдохнет от смеха – иного варианта нет.

Короче, ядерный блеф Путина реально работает в отношении голубя Байдена. Штатам нужен президент-ястреб, который пригрозит России ядерным оружием и даст Украине ВСЁ, чтобы она поражала ВСЁ, а не от угла до угла. Ястребов, однако, не видно на горизонте. В Кремле – пока что – могут вздохнуть с облегчением: в Белом доме всё ещё учитывают интересы Москвы.