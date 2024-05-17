Более сотни БПЛА и какое-то количество морских ударных дронов были задействованы в комплексной и комбинированной атаке в двух средах против ряда инфраструктурных объектов в оккупированном Крыму и Новороссийске и Туапсе!

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Це вперше так! І взагалі безпрецедентно! В орків такої масованості не було. Ви навіть не можете собі уявити наскільки складно було планувальникам і виконавцям цієї масштабної операції! Щире захоплення! Так тримати!

П.С. Що цікаво, то це те, що Туапсинський НПЗ, який був уражений в ніч з 24 на 25 січня, тільки на початку травня запрацював після понад 3-місячного ремонту основної установки ЕЛОУ-АВТ-12, і то не на повну потужність. І ось через пару тижнів прильот! Сєчін (а це господарство його) певно матом сьогодні розмовляє з кремлядями:) Чекаємо подробиць…