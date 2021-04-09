Хроніка коронавірусу на 9 квітня: за добу захворіли понад 700 тисяч осіб

Карина Бондаренко Світ 05:30, 9.04.2021 Оновлено: 05:38, 9.04.2021

Станом на п'ятницю, 9 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 134,5 млн осіб. За минулий день виявили 737 425 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 108,1 млн.

За добу найбільше нових заражених виявили в Індії – 131 тисяча, Бразилії – 89 тисяч і США – 80 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус у світі станом на 9 квітня.
Worldometers
Топ-15 країн з розповсюдження коронавірусу.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 9 квітня:

  • В Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготувала ліжка для пацієнтів з COVID-19 і не закупила необхідний кисень.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer повинні прибути в Україну, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім постояльцям будинків-інтернатів і соцпрацівникам.

  • У Пекіні на будівлях магазинів, кафе та інших закладів з'явилися різнокольорові наклейки, які показують клієнтам, яка частина співробітників отримала вакцину від коронавірусу. Зелену отримують закладу, де щеплені 80% співробітників, від 40% до 80% – блакитну, при частці менше 40% – червону.

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