Хроніка коронавірусу на 9 квітня: за добу захворіли понад 700 тисяч осіб
Станом на п'ятницю, 9 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 134,5 млн осіб. За минулий день виявили 737 425 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 108,1 млн.
За добу найбільше нових заражених виявили в Індії – 131 тисяча, Бразилії – 89 тисяч і США – 80 тисяч.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні з початку пандемії виявлено 1 803 998 заражень, з них 35 962 особи померли від наслідків хвороби, проте 1 383 883 вилікувався.
З п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять в "червону" зону карантину.
У МОЗ сказали, коли українцям почнуть робити щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19.
Головне за 9 квітня:
В Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготувала ліжка для пацієнтів з COVID-19 і не закупила необхідний кисень.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer повинні прибути в Україну, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім постояльцям будинків-інтернатів і соцпрацівникам.
У Пекіні на будівлях магазинів, кафе та інших закладів з'явилися різнокольорові наклейки, які показують клієнтам, яка частина співробітників отримала вакцину від коронавірусу. Зелену отримують закладу, де щеплені 80% співробітників, від 40% до 80% – блакитну, при частці менше 40% – червону.