'Укрзалізниця' возобновит продажу билетов на Ивано-Франковщину: названа дата

"Укрзалізниця" вернет в продажу билеты на поезда в Ивано-Франковскую область, которая с 10 апреля перейдет в "желтую" карантинную зону.

Об этом сообщается на сайте компании. На станциях региона будет разрешена высадка и посадка пассажиров.

"По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 00:00 10 апреля Ивано-Франковская область переходит с "красной" в "желтую" зоны карантина, что позволяет "Укрзалізниці" возобновить продажу билетов в регион и снять ограничения на высадку и посадку пассажиров на станциях области", – сказано в сообщении.

Также в Харьковской области, которая была переведена в "красную" зону, ограничений на железнодорожное сообщение пока не планируется. На протяжение недели будет разработаны предложения по перевозкам в регионе.

Как уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий, позитивная динамика в Закарпатской области позволяет ожидать, что в ней тоже будут ослаблены ограничения.

"В "красной" зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жесткий карантин в Ивано-Франковской области с полуночи 10 апреля будут сняты, но в то же время ограничения усилили на Харьковщине – она перейдет в "красную" зону с 11 апреля.