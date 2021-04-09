Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, госпитализировали 4936 человека с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Киеве и области.

Об этом говорят данные на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины. Так, в столице кровати с кислородом заняты на 81,75, а в области – 79,59%.

Также критическая ситуация наблюдается в:

  • Львовская область – 73,65%

  • Житомирская – 72,31%

  • Николаевская – 74,96%

  • Одесская – 73,39%

Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано в Киеве – 328, в Харьковской области – 154, Винницкой – 85, Львовской – 81, Ивано-Франковской – 80 и Запорожской – 83.

Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19

Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

  • Киев – 82,85%

  • Львовская область – 79,41%

  • Харьковская – 83,53%

  • Днепропетровская – 73,58%

  • Черновицкая – 69,5%

  • Николаевская – 76,85%

  • Сумская – 77,23%

Черкасская – 69,7%

Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19

Данные по регионам:

Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19
Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19
Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19
Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19

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