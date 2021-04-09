Главнокомандующий ВСУ Хомчак вакцинировался против COVID-19 на фронте. Фото

Главнокомандующий украинских Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак в пятницу, 9 апреля, вакцинировался против коронавируса вместе с военнослужащими в военном госпитале.

Он получил прививку во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"Генерал-полковник Руслан Хомчак собственным примером подтвердил необходимость иммунизации – единственного способа остановить пандемию и вернуться к привычной жизни", – сказано в сообщении.

Отметим, что всего в Украине вакцинировано уже почти 335 тысяч человек, из них 31 555 – военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский получил прививку против COVID-19 в военном госпитале Северодонецка во время его рабочей поездки в Луганскую область.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым людям в домах-интернатах и соцработникам.