На Прикарпатье ослабят карантин, а Харьковщину переведут в "красную" зону

София Закревская
София Закревская
Общество
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На Прикарпатье ослабят карантин, а Харьковщину переведут в 'красную' зону

На территории Ивано-Франковской области с субботы, 10 апреля, отменяют карантин "красной зоны". Одновременно с этим в нее с воскресенья, 11 апреля, перейдет Харьковская область.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Facebook министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

Напомним, что Закарпатская область через день-два также может выйти из "красного" уровня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Адаптивный карантин.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, 65% украинцев поддерживают введение в Украине "жесткого карантина" (локдауна), против – 33%.

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