Известный рэпер и дизайнер SpaceX создали "умную" защитную маску стоимостью $300. Фото

Рэпер Will.i.am совместно с дизайнером скафандров для компании SpaceX Хосе Фернандесом создал "умную" защитную маску Xupermask стоимостью $299.

Дизайнеры превратили маску в устройство со встроенной подсветкой, беспроводными наушниками, микрофоном с шумоподавлением, сменными фильтрами, двумя трехскоростными вентиляторами, сообщает "Телеграф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

За технологическую часть отвечали специалисты американской корпорации Honeywell, специализирующейся на системах управления и автоматизации для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Маска сделана из ткани и силикона. Есть ремешок для регулировки, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Маска создана в двух цветах: белом и черном. Поступающий воздух проходит через сменные HEPA-фильтры. В комплект входят набор фильтров на три месяца, кейс для переноски, накладки для наушников, дополнительная тканевая маска и USB-C кабель для зарядки. Соединение маски со смартфонами проходит по протоколу Bluetooth 5.0. Заряда хватает на семь часов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, неправильное использование защитных масок может быть опасным, а больным коронавирусом запрещено носить респираторы.