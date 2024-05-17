Судя по ленте, справедливые новости уже все прочитали

В Киеве демонтирован МАФ, незаконно установленный возле фундаментов Десятинной церкви и просуществовавший более 17 лет.

Это действительно история о справедливости и восстановлении законности.

Выстраданный подарок Национальному музею истории Украины к Международному дню музеев.

Уважение всем, кто боролся в этом неравном бою и довёл его до результата.

Самое главное, о чём я неоднократно писал – реализовано безупречно, исключительно в рамках правового поля и в ходе рутинной процедуры. Как и должно было быть лет надцать назад.

Попытки сорвать выполнение решения суда были до последнего момента. Самые абсурдные: представители владельцев МАФа требовали запретить госисполнителю действовать, поскольку демонтаж изначально был возложен судом на владельцев МАФа. А то, что они саботируют – ну, такое. Цеплялись за всё.

Также истерически голосили, что нельзя использовать для реализации процедуры собранные громадой деньги. Поэтому все, кто донатил, знайте – ваш взнос трудно переоценить.

Именно пожертвования граждан стали неберущимся аргументом, потому что сделали процесс демонтажа независимым от внешних факторов.

О деталях использования средств и других подробностях сообщит Музей.

С момента сбора прошло чуть больше месяца. Т.е., всё сработало в пределах нормы. Два переноса даты – это рабочие моменты, на которые всегда стоит закладываться.

Что дальше?

Сейчас в стане оппонентов законности уныние, но они наверняка попытаются ещё что-то выкрутить. Главные российские медиа сообщили о демонтаже мгновенно, ночью. Первая информационная волна схлынула, когда россияне проспятся – начнётся парад заявлений. И попытка дискредитации на западе. Так что продолжается период разъяснительной работы.

Какое самое идеальное развитие этой истории?

Для Украины – сменить характер дискуссии. Сейчас есть определённое противопоставление. Религиозные организации (всех конфессий) воспринимаются (и часто действуют) как агрессор, который атакует защищённое законом культурное наследие. О причинах этого можно написать многотомник. Кто-то так пытается восстановить справедливость в своём понимании, кто-то от алчности или от сугубо утилитарного подхода. Миллиард тонкостей.

Доминантой должна стать идея, что защита культурного наследия – общее дело граждан (громады), государства и церквей. Все будут в выигрыше.