Турция побила рекорд новых случаев COVID-19 и может уйти на локдаун на весь Рамадан

В Турции количество ежедневных случаев заражения коронавирусом возросло до более 55 тысяч, что стало самым высоким суточным приростом. С целью контроля распространения COVID-19 эксперты предложили правительству ввести более жесткий карантин.

К тому же некоторые предлагают даже полностью заблокировать страну в течение всего священного исламского месяца Рамадан. Ограничения могут затронуть и туристов, пишет местное издание Hurriyet Daily News.

По данным министерства здравоохранения Турции, 8 апреля по всей стране был зарегистрирован 55 941 новый случай заражения коронавирусом и 258 смертей от него. Начиная с марта количество ежедневных заражений превышает показатель выздоровлений от болезни.

На сегодня в стране подтверждено более 3,6 миллиона всех заражений, из них 3,2 млн человек выздоровели, при этом недуг унес жизни более 33 тыс. жителей.

"Увеличение заражений продолжается. Локдауна выходных дней будет недостаточно для ликвидации вспышки", – заявил декан медицинской школы Стамбульского университета Туфак Тюкек.

По словам другого медицинского эксперта, Османа Мюфтюоглу, ближайшие дни будут особенно сложными, поскольку распространение вируса ускорилось. Он подчеркнул, что сейчас COVID-19 начал передаваться просто между членами семьи внутри их домов.

Профессор из Технического университета Карадениз в причерноморской провинции Трабзон Фарук Айдын предложил ввести в стране полный локдаун во время Рамадана. Последний начнется 13 апреля и продлится до 12 мая.

Он отметил, что это был бы лучший вариант, поскольку "впереди худшие дни".

А профессор медицины из Университета Хаджеттепе в Анкаре Мехмет Джейхан призвал правительство продолжить 10-дневный период социальной изоляции для тех, кто приезжает в Турцию из-за границы.

Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за усиление карантинных ограничений. Он отметил, что страна хочет значительного уменьшения количества случаев коронавируса до конца месяца, когда практикующие мусульмане будут поститься. Пока власть уже планирует закрыть рестораны и кафе в рабочие дни.

Добавим: по официальным данным, в Турции сделали почти 18 млн прививок против COVID-19, начиная с 14 января. Более 10,3 млн жителей получили первые дозы, тогда как по второй – свыше 7,3 млн человек.

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