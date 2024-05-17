Нехватка боеприпасов и оружия является лишь одной из проблем ВСУ. Силы обороны ограничены запретом европейских и американских партнеров использовать оружие на территории московии. В то время как возможность уничтожать войска и инфраструктуру рашистов на прилегающих с Украиной территориях принципиально изменила бы расклад сил.

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Київ готується до ще одного наступу агресора. Поблизу Сумської області відбувається нарощування російських підрозділів, — Reuters.

За даними розвідки, окупанти готуються напасти вже 18-20 травня. ЗСУ могли б уражати зони концентрації орків за допомогою західних озброєнь. Та знаючи про заборони західних донорів, рашисти безпечно концентрують війська. У пʼятницю їх додатково "заспокоїв" Пентагон: речниця Сабріна Сінгх заявила, що оборонне відомство США не змінило своєї позиції й Україна може знищувати ворога лише на території її міжнародно визнаних кордонів.

Стратегія зрозуміла: рашисти ведуть інтенсивний наступ на Донбасі, зокрема поблизу Краматорська і Покровська, а Харківський напрямок є спробою відтягнути обмежені резерви ЗСУ від Донеччини.

Від Заходу в нинішній ситуації вимагається вже не так і багато: дещо збільшити рівень мілітарної "емпатії", яка не виглядатиме такою вже страшною "ескалацією конфлікту".

Країни-члени НАТО (Польща та Румунія) силами ППО повинні знищувати російські ракети та безпілотники, що атакують Україну. Те ж саме зробили США, Великобританія та Франція для захисту Ізраїлю. Ба більше, ППО НАТО та України можна поєднати в єдину систему, — ексгенсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Це дозволило б Україні захистити українську оборонну промисловість, енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. Крім того, для цих цілей варто було б залучити й літаки Альянсу. Тим паче, що в українських газосховищах, які намагається знищити путін, зберігається чимало європейського газу.

Слід дозволити "українським" F16 відпрацьовувати цілі на території РФ, зрештою, як і іншим озброєнням. А також не обмежувати штучно далекобійність частини ракет і артилерійських систем. Це відчутно наростить "переконливість" Сил оборони.

А тепер до реальності. Наразі партнери не дають Україні програти, але водночас бояться програшу кремля. Фактично вони плавно підштовхують Київ до необхідності домовлятися з москвою.

"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері світу це є. І тут нам треба бути дуже стійкими та сильними", — заявив президент Зеленський на зустрічі з журналістами, на якій був і автор "Орестократії".

Західні країни планують скоординований тиск на Зеленського для початку перемовин, — Europe 1 з покликанням на джерела: "Україні доведеться домовлятися про завершення війни, ризикуючи отримати гірший сценарій, за якого росіяни відкриють ще один фронт". За даними Europe 1, західні канцелярії готують спільну дипломатичну акцію, щоб переконати Зеленського прийняти принцип перемовин.

З моменту широкомасштабного вторгнення вже не вперше складається ситуація, коли Захід відгороджується від України стіною індиферентності. Але щоразу її вдавалося пробивати героїзмом ЗСУ та активністю політичної та народної дипломатії. Зараз заходимо на черговий раунд.