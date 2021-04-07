Хроника коронавируса на 7 апреля: количество умерших достигло почти 3 млн

По состоянию на вторник, 7 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 133 млн человек. За минувший день выявили 575 110 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 107 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Индии – 115 тыс., Бразилии – 82 тыс. и США – 62 тыс.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 755 888 заражений, из них 34 587 человек умерли от последствий болезни, однако 1 352 139 вылечились.

Украина подписала контракт о поставках еще 10 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Pfizer

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил о связи вакцины от коронавируса AstraZeneca и последующего образования тромбов.

Посольство США в Украине заявило, что соглашение о поставке вакцин Pfizer приближает будущее без коронавируса, а USAID поможет стране подготовиться к получению препаратов.