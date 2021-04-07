В Тернополе от коронавируса умерла 26-летняя роженица: ее ребенка спасли

В Тернопольском областном перинатальном центре от коронавируса умерла 26-летняя жительница города Бережаны. Она была на последних неделях беременности.

К счастью, ребенка умершей удалось спасти, пишет издание "20 хвилин". Предварительно известно, что женщина длительное время лечилась дома, а не в стационаре.

То, что роженица умерла от COVID-19, подтвердила Ольга Ярмоленко, начальница Управления здравоохранения Тернопольской ОГА. По ее словам, смерть женщины согласно с протоколом будут расследовать.

Руководитель областного перинатального центра "Мать и ребенок" Виктор Овчарук отметил, что женщине оказали всю необходимую помощь, а остальная информация – конфиденциальная.

"Это не сенсация, это большая трагедия, но видим, что людей это не пугает. Сегодня мы имеем 21 летальный случай в области, и, к сожалению, это ни для кого не становится преградой, и все дальше продолжают пренебрегать карантинными требованиями", – сказал Овчарук.

В медучреждении сейчас находятся девять беременных пациенток с коронавирусом, еще одной женщине сделали кесарево сечение.

Напомним, в Черновицкой области от коронавируса умерла беременная 28-летняя врач-педиатр, она ждала первенца. Женщина была на 8-м месяце беременности, а заболела в конце марта и лечилась дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье от осложнений коронавируса умерла 32-летняя работница Хозяйственного суда Ивано-Франковской области Виктория Лоза. Женщина была беременной, ее ребенка спасти также не удалось.