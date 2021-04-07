Коронавирусом в Украине заболели более 15 тысяч за сутки, из них 636 – дети

По состоянию на утро среды, 7 апреля, в Украине официально подтверждено 1 784 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 415 – обнаружены за прошедшие сутки, 636 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 35 498​​​​​​​человек (+481 за сутки), а 1 373 851 пациент (+11 472 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 6 апреля в Украине зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19 среди стран Европы.