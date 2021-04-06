Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer: Зеленский и Степанов раскрыли подробности

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Украина получит 10 млн доз вакцины Pfizer: Зеленский и Степанов раскрыли подробности

Украина договорилась о поставках еще 10 млн доз вакцины Pfizer, которые будут получены на протяжение 2021 года.

Первая партия должна поступить в ближайшие месяцы. Об этом сообщили министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сегодня наконец-то подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговоре с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой – у меня с ним был разговор 8 февраля – он пообещал, что сделает все возможное и невозможно. И сделал это", – отметил глава государства.

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