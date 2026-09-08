Си перешел "красную линию" и, оказывается, уже давно.

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Як повідомляють Politico й The Telegraph, транспортні та митні документи свідчать, що на початку цього року китайська компанія замаскувала відправку 46 тонн хімікатів для виробництва вуглецевого волокна до дочірньої компанії "Росатома", який розробляє ключові компоненти дронів-камікадзе.

(Зокрема – й тих, якими 21 серпня російські війська двічі атакували торговельний центр у Кривому Розі, коли загинули 16 людей, а ще 130 – постраждали.)

Документи зібрав київський аналітичний центр Ukrainian Security and Cooperation Centre і передав їх урядам США й Великої Британії.

Зазначається, що відстежено щонайменше вісім тендерів на подібні постачання з 2022 до 2026 року.

Кількості відповідних компонентів вистачило б для виробництва вуглецевого волокна для виготовлення приблизно 1 300 безпілотників-камікадзе [було навіть повідомлення, що для цього б вистачило й однієї партіі].

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Загалом, за опублікованими в червні даними "Кільського інституту", Китай постачає понад 60 відсотків компонентів, необхідних для забезпечення функціонування російських збройних сил,

а кількість залучених до цього китайських компаній обчислюється десятками.

Колишні високопосадовці ЦРУ вважають, що поставки такого масштабу не могли відбуватися без відома китайської влади,

хоча посольство КНР у США заявляє про наклеп і спробу зробити Китай цапом-відбувайлом.

Насправді ж може йтися про те, що Китай у цій війні є не просто постачальником безпосереднього агресора,

але й її бенефіціаром – [мовчазним?] замовником.

Мета – не стільки, щоб Заходові стало вже не до захисту Тайваня (це просто може бути дуже важливим і приємним додатковим бонусом),

скільки взагалі дискредитувати Захід перед "Глобальним Півднем" як нічого не вартий – слабкий і нерішучий,

замінивши таким чином трампівські самоусунені США "на посаді" Головної країни світу.

Причому всі учасники агресії проти України лише допомагають Китаєві, що фактично очолює цей КРІК (КНР, РФ, Іран, КНДР) китайської душі:

ГОЛОВНА ПІД НЕБОМ ТЕПЕР ПІДНЕБЕСНА!

Тож вельмишановний Трамп міг би вже усвідомити, що його улюблений Путін банально його зрадив,

допомагаючи "базовому" ворогові Америки,

який свого часу був вирощений-випестуваний хитровихитруваним Кіссінджером як помічник проти Росії

й який, випестиш, сам всіх зрештою перехитрував, зробивши пуйлову Росію своєю тимчасовою помічницею проти Сполучених Штатів

(хіба що обстрілює вона ще не їх, а Україну).

Але ж помічницею саме тимчасовою!

Натякнули на це пролазливі пронири Вітькофф-Зятькофф у Москві чи ні, – невідомо,

але, за словами Пєскова, Росія вже не виключає відновлення тристороннього формату переговорів щодо закінчення війни.

Ну а президент України серед невирішених питань назвав перш за все територіальне, яке, на його думку, може вирішуватися лише на рівні лідерів.

Лідерів, вірогідно, все ж таки трьох –

України, Мордора й Сполучених Штатів.

Без Головного китайця.

Адже в цьому світі в кожного є своє місце:

Китай – хай працює,

Америка – хай керує,

Росія – хай п’є,

Україна – хай живе!!!