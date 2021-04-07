На Тернопільщині від COVID-19 померла фельдшерка, яка рятувала людей понад 40 років

У Тернопільській області внаслідок ускладнень COVID-19 у реанімації 5 квітня померла 62-річна фельдшерка Бучацької підстанції швидкої медичної допомоги Марія Єднак.

Жінка пропрацювала фельдшеркою 41 рік. Про її смерть на сторінці у Facebook повідомила подруга покійної, медикиня Ірина Кульчицька.

"Марія докладала зусиль, щоб вирвати з рук цієї важкої недуги не одну людину, а самій їй не вдалося вистояти!" – написала жінка.

"Бракує слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся не тільки сім'ї, але й інших людей, залишивши сльози. Полум'я болю обпікає душу від думки, що Марії ніколи не буде поруч із нами. Ми більше не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо її погляду і теплої посмішки", – додала вона.

Зазначимо, що в Тернопільській області за 6 квітня підтвердили 569 нових випадків коронавірусу, 19 осіб померли.

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