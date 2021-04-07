В Боснии потребовали отставки правительства из-за провала вакцинации от COVID-19

В столице Боснии и Герцеговины городе Сараево жители устроили акцию протеста и требовали отставки высокопоставленных чиновников из-за отказа запустить общенациональную программу вакцинации от коронавируса.

Демонстрация прошла, когда в стране сообщили о 99 новых смертельных случаях от COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии, пишет Reuters (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полиции Сараево подсчитали, что к маршу присоединились около 500 человек, и не менее 300 человек находились в кортеже из 150 автомобилей. Протестующие ненадолго заблокировали территорию вокруг правительственных зданий в центре столицы.

Число погибших от COVID-19 в стране достигло 7052 человек по сравнению с 5228 месяцем ранее, в то время как программа вакцинации развернута только для медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19.

Протестующие призвали к отставке центральных и региональных правительств и введения обязательных тестов на коронавирус для всех людей, въезжающих в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Бразилии от коронавируса умерли 4 211 человек, что стало рекордом с начала пандемии и наибольшим показателем в мире за сутки. При этом президент Жаир Болсонару продолжает выступать против любых мер изоляции, направленных на сдерживание вспышки.