В ЕС прозвучало заявление о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил о связи вакцины от коронавируса AstraZeneca и последующего образования тромбов.

Как сказал газете Il Messaggero глава отдела по вакцинам EMA Марко Кавалери, уже очевидно, что такая связь существует.

"В ближайшие несколько часов мы официально озвучим, что связь есть, но нам еще предстоит понять, как это происходит", – добавил он.

По словам Кавалери, регулятор ЕС пытается получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить причины данного синдрома.

"Среди вакцинированных больше случаев тромбоза головного мозга у молодежи, чем мы ожидали", – подчеркнул представитель EMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в AstraZeneca заверили, что их вакцина является безопасной, а доказательств увеличения риска возникновения тромбов после ее применения – нет.

Регулятор ЕС также заявлял об отсутствии доказательств связи между тромбозами и вакциной AstraZeneca.

Среди 17 миллионов вакцинированных в Европе было всего 37 сообщений о тромбах. Эксперты уверяют, что этот показатель намного ниже ожидаемого уровня.