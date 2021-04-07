Украина стала эпицентром коронавируса в Европе

За минувшие сутки, 6 апреля, в Украине зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19 среди стран Европы.

В Украине заболели 13 276 человек, скончались 430 больных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Так, страна стала эпицентром распространения коронавируса в Европе.

Следом за Украиной в рейтинге оказались Германия – 9,6 тыс. новых больных, Польша – 8,2 тыс., Франция – 8 тыс., Италия – 7,7 тыс., Испания – 6,6 тыс. и Нидерланды – 5,5 тыс.

В мировом рейтинге Украина попала на седьмую строчку после Индии – 115 тыс., Бразилии – 82 тыс., США – 62,2 тыс., Турции – 49,5 тыс., Аргентины – 20,8 тыс. и Ирана – 17,4 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в мире шесть недель подряд увеличивается количество новых случаев коронавірусу, а также растет количество смертей. Показатель на 11% больше по сравнению с прошлой неделей.