Сгоревшие автомобили и высокий столб дыма: последствия атаки РФ на Киев в Подольском районе. Фото и видео
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В ночь на 8 сентября Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Подольском районе враг поразил СТО, а также повредил вход на станцию метро.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте работают все экстренные службы.
Что известно
Так, в ночь с 7 на 8 сентября Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью дронов, а также крылатых и баллистических ракет. В результате террористической атаки в Подольском районе была уничтожена станция технического обслуживания автомобилей, сгорело много машин. Столб дыма от пожара наблюдался в нескольких районах города.
Кроме того, в результате обстрела был поврежден вход на станцию столичного метрополитена "Тараса Шевченко". В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
Что предшествовало
В ночь на вторник, 8 сентября, российские войска устроили ракетную атаку на Киев. Противник запустил баллистические ракеты по столице с трех направлений – из Курска, Воронежа и Брянска, раздалась серия взрывов.
Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ с вечера 7 сентября и в течение ночи на вторник, 8 сентября, наносила удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, пострадал мирный житель.
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