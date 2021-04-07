Украина уже возле плато третьей волны COVID-19: в НАН спрогнозировали, где будут болеть больше всего

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Коронавирус в Украине

Украина уже приблизилась к плато третьей волны пандемии коронавируса. Однако, несмотря на то, что темпы распространения болезни постепенно будут стабилизироваться, в некоторых регионах все же еще зафиксируют рекорды.

Об этом говорится в прогнозе, обнародованном пресс-службой Национальной академии наук Украины. Ученые ожидают, что лидерами станут семь областей: Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая, а также Киев.

Согласно расчетам, в ближайшее время Украину будут ждать следующие показатели:

  • среднее количество новых инфекций за день на 13 апреля – 16 209.

  • Среднее количество новых летальных случаев за день на 13 апреля – 412.

  • Среднее количество новых инфекций за день на 20 апреля – 16 351.

  • Среднее количество новых летальных случаев за день на 20 апреля – 442.

Прогноз по распространению коронавируса в Украине

В НАН отметили, что существенных скачков статистики ежедневно уже, скорее всего, не будет, ведь темпы распространения коронавируса демонстрируют тенденцию к снижению в течение двух недель.

"В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. В то же время, темпы распространения уменьшаются уже на протяжении двух недель. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем вытекающие из официальной статистики", – отметили эпидемиологи.

По их мнению, это предположение подтверждают следующие факты:

  • пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;

  • количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;

  • абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться;

  • динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.

"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны). Летальность существенно зависит от наполненности и обеспеченности больниц, поэтому очень сложно прогнозируемой", – предупредили в НАН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от последствий коронавируса на душу населения.

  • Так, на 1 млн человек приходится 8,65 смертей, что значительно превышает цифры таких развитых стран, как Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Германии, Нидерландов.

  • Кроме того, 6 апреля Украина стала лидером в Европе по количеству новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19. За сутки в нашем государстве заболело 13 276 человек, умерли 430 больных.

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