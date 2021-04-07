Украина уже возле плато третьей волны COVID-19: в НАН спрогнозировали, где будут болеть больше всего
Украина уже приблизилась к плато третьей волны пандемии коронавируса. Однако, несмотря на то, что темпы распространения болезни постепенно будут стабилизироваться, в некоторых регионах все же еще зафиксируют рекорды.
Об этом говорится в прогнозе, обнародованном пресс-службой Национальной академии наук Украины. Ученые ожидают, что лидерами станут семь областей: Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая, а также Киев.
Согласно расчетам, в ближайшее время Украину будут ждать следующие показатели:
среднее количество новых инфекций за день на 13 апреля – 16 209.
Среднее количество новых летальных случаев за день на 13 апреля – 412.
Среднее количество новых инфекций за день на 20 апреля – 16 351.
Среднее количество новых летальных случаев за день на 20 апреля – 442.
В НАН отметили, что существенных скачков статистики ежедневно уже, скорее всего, не будет, ведь темпы распространения коронавируса демонстрируют тенденцию к снижению в течение двух недель.
"В течение последней недели продолжался рост показателей эпидемической динамики, обновились рекорды регистрации новых и летальных случаев. В то же время, темпы распространения уменьшаются уже на протяжении двух недель. Растет доля давних случаев в ежедневно обнародованных данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем вытекающие из официальной статистики", – отметили эпидемиологи.
По их мнению, это предположение подтверждают следующие факты:
пройден максимум позитивности ПЦР-тестов;
количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато;
абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться;
динамика количества положительных тестов остается согласованной с количеством новых случаев, представленных на дату проведения тестирования.
"Поэтому вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны). Летальность существенно зависит от наполненности и обеспеченности больниц, поэтому очень сложно прогнозируемой", – предупредили в НАН.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от последствий коронавируса на душу населения.
Так, на 1 млн человек приходится 8,65 смертей, что значительно превышает цифры таких развитых стран, как Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Германии, Нидерландов.
Кроме того, 6 апреля Украина стала лидером в Европе по количеству новых случаев заражения коронавирусом, а также смертей от COVID-19. За сутки в нашем государстве заболело 13 276 человек, умерли 430 больных.