В Днепре 7-летний мальчик оказался на грани смерти из-за двусторонней COVID-пневмонией

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь города
1 минута
2,0 т.
Коронавирус у детей в Украине

В Днепре в детской городской больнице №6 врачи спасают 7-летнего мальчика с коронавирусом и двусторонней COVID-пневмонией.

"Тяжелый" ребенок находился на круглосуточной подаче кислорода почти неделю, рассказала в Facebook и.о. генерального директора больницы Лина Чергинец (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, медицинский персонал практически не отходил от мальчика. Благодаря врачам состояние ребенка стабилизировалось и он начал выздоравливать.

Чергинец отметила, что по состоянию на 6 апреля в больнице находились 34 ребенка с коронавирусом, еще 18 ждали подтверждения диагноза. Каждый день в больницу доставляют 2-3 несовершеннолетних пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в реанимацию Днепропетровской областной больницы имени Мечникова попала 50-летняя женщина, от легких которой из-за коронавируса "остались маленькие живые участки".

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаДнепрЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусребенок