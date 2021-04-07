Смертность от COVID-19 в Украине одна из самых высоких на душу населения. График

В Украине зафиксирован один из самых высоких показателей смертности от последствий коронавирусной болезни на душу населения. Количество летальных случаев, как и новых заражений, в стране растет начиная с февраля.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Они размещены в графиках на научном портале Our World in Data.

В частности, средний показатель подтвержденных случаев смерти от COVID-19 на миллион человек в Украине за 6 апреля составил 8,65. Это меньше, чем, например, в Чехии и Польше, однако значительно больше, чем во Франции, Британии, Испании, Швеции, Германии, Нидерландах и т. д.

"Ограниченное тестирование и проблемы с установлением причины смерти означают, что количество подтвержденных смертей может не соответствовать истинному количеству смертей от COVID-19", – объясняют ученые, которые формируют статистические данные в графики.

В целом эти ежедневные показатели в Украине в несколько раз выше тех, что в цивилизованных странах мира.

По официальным данным, коронавиурус уже унес жизни 35 498 украинцев. За 6 апреля было зафиксировано рекорд таких смертей – 481.

Кроме этого, за предыдущие сутки еще 5587 украинцев попали в больницы с коронавирусом или подозрением на него, что тоже стало новым рекордным количеством. О том, в каких регионах мест в больницах меньше всего – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стала эпицентром коронавируса в Европе, так как 6 апреля в стране выявили больше новых случаев заражения COVID-19, а также смертей от него среди европейских государств.