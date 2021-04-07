Радуцкий – о продаже вакцины в Украине: есть миллион желающих завезти ее, но попытки завершаются ничем

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Вакцина от коронавируса

Украинцы смогут покупать вакцину против COVID-19 на коммерческом основании уже после лета-2021.

Такое мнение высказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Нардеп от "Слуги народа" отметил: глава Минздрава Максим Степанов ранее говорил, что на коммерческом рынке вакцина может появится уже летом. Радуцкий с этим не согласен.

"Я думаю, что позже. Пока производители официально заявили, что они торгуют только с другими государствами.

Есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому, что все производители просят письмо от правительства, что он на это соглашается. Правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст", – сказал он.

Народный избранник указал, что имеет опыт в частном медицинском бизнесе и "понимает, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке".

"Опять-таки, того количества вакцин, которую Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", – добавил Радуцкий.

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