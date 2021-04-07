Радуцкий – о продаже вакцины в Украине: есть миллион желающих завезти ее, но попытки завершаются ничем
Украинцы смогут покупать вакцину против COVID-19 на коммерческом основании уже после лета-2021.
Такое мнение высказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Нардеп от "Слуги народа" отметил: глава Минздрава Максим Степанов ранее говорил, что на коммерческом рынке вакцина может появится уже летом. Радуцкий с этим не согласен.
"Я думаю, что позже. Пока производители официально заявили, что они торгуют только с другими государствами.
Есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому, что все производители просят письмо от правительства, что он на это соглашается. Правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст", – сказал он.
Народный избранник указал, что имеет опыт в частном медицинском бизнесе и "понимает, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке".
"Опять-таки, того количества вакцин, которую Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения", – добавил Радуцкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина сегодня имеет договоренности о поставках более 30 миллионов доз вакцин.
Нардепы Верховной Рады приняли закон, который освобождает производителей вакцин против коронавируса от возможных негативных последствий после применения препаратов.