В Украине зафиксировали рекорд госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Коронавирус в Украине

За минувшие сутки еще 5587 украинцев попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него, что стало новым рекордным количеством. В то же время 6030 пациентов (+336 сутки) были выписаны.

По состоянию на 7 апреля в медучреждениях Украины занято 48 731 койко-место с 78 166, что составляет 62,3%. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от Аппарата СНБО.

В большинстве "красных" и "оранжевых" регионов зафиксирован высокий уровень загруженности коек с подведенным кислородом – средний показатель 56,9%, 1470 (+32 за сутки) пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Процент занятых коек в больницах

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, места с кислородом заняты так:

  • г. Киев – 81%;

  • Киевская область – 79,5%;

  • Львовская область – 73,8%;

  • Николаевская область – 73,7%;

  • Житомирская область – 71,8%;

  • Одесская область – 70,2%;

  • Хмельницкая область – 69%;

  • Сумская область – 67,5%.

Процент занятых коек с подведенным кислородом

Регионы-лидеры по заполненности коек в интенсивной терапии:

  • Харьковская область – 83,7%;

  • г. Киев – 83,5%;

  • Львовская область – 81%;

  • Днепропетровская область – 77,8%;

  • Николаевская область – 74,8%;

  • Сумская область – 73,9%.

Процент занятых коек в интенсивной терапии

Больше всего госпитализаций пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), зафиксировано в Киеве – 230 (+3), на Харьковщине – 146 (-1), Ивано-Франковщине – 88 (+5), Винниччине – 86 (+1), Львовщине – 85 (+2).

Количество пациентов, которым понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ

Статистика по регионам:

В Украине зафиксировали рекорд госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего
В Украине зафиксировали рекорд госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего
В Украине зафиксировали рекорд госпитализаций из-за COVID-19: в каких регионах мест меньше всего

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