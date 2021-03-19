Хроника коронавируса на 19 марта: страны ЕС восстановили вакцинацию AstraZeneca

По состоянию на пятницу, 19 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 122,3 млн человек. За минувший день выявили 546 090 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21 млн человек, почти 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,7 млн пациентов. При этом выздоровели более 98,6 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 87 тыс., США – 62 тыс. и Индии – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 504 076 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 29 253 человек, при этом 1 244 190 ее побороли.

Вакцину AstraZeneca назвали безопасной и эффективной также в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (ЕМА).

Не только Великобритания, но и Германия, Франция, Испания, Словения, Португалия, Болгария, Кипр и другие страны Европы решили возобновить использование AstraZeneca.