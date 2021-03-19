Минздрав обновил перечень карантинных зон: Киев попал в 'красный' список

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень карантинных зон по состоянию на 19 марта. "Красными" стали сразу несколько областей и столица.

Об этом говорится в пресс-центре Минздрава. Киев также занесли в "красную" зону в связи с тем, что в городе несколько дней подряд наблюдались превышенные показатели заболеваемости коронавирусом. Также за последние три дня в столице увеличилось число госпитализаций и загруженность больничных коек с кислородом.

Зоны карантина в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года:

" красная ": Киев, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская области;

" оранжевая ": Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области;

"желтая": Волынь, Днепропетровщина, Запорожье, Луганщина, Полтавская, Ривненская, Харьковская и Черниговская области.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 19 марта, в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.