Киевляне рассказали, что думают о жестком карантине. Видео

В Киеве с 00:00 20 марта вводятся жесткие карантинные ограничения. По словам мэра столицы Виталия Кличко, такие меры необходимы для снижения роста количества больных коронавирусной болезнью.

Корреспондент OBOZREVATEL расспросил киевлян, что они думают о жестком карантине в городе и будут его придерживаться.

Подавляющее большинство горожан считает, что карантин нужен городу.

"Это жесткие меры, но они нужны. Главное, чтобы в магазинах были все необходимые товары", – поделилась наша собеседница.

Киевляне жалуются, что многие люди не соблюдают ранее введенных ограничений: не носят маски, нарушают дистанцию.

"Конечно жесткий карантин необходим, тем более в такой ситуации. Потому что люди не могут соблюдать дистанцию, носить маски, когда это нужно. Полностью поддерживаю это решение и сам буду его придерживаться", – заявил наш собеседник, работающий на "Новой почте". А вот бабушка, проходившей мимо сказала, что не знает, будет ли придерживаться карантина.

Еще одна пожилая женщина рассказала нам, что считает жесткий карантин неэффективным, однако придерживаться его будет.

Один из мужчин сказал, что карантинные меры должны быть усилены, но в первую очередь стоит заняться вопросами массовой вакцинации людей и существенно увеличить тестирования населения.

В целом киевляне поддерживают решение КГГА об усилении карантина. И это радует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 20 марта по 9 апреля введен жесткий карантин.

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, а автозаправочные станции – с соблюдением строгих норм и без рабочих кафе.

Парикмахерские и салоны красоты смогут обслуживать клиентов по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы – без групповых занятий. Детские сады продолжат работать, а школьники после окончания каникул будут учиться дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, то именно рекомендуется максимально сделать частному бизнесу, кроме предприятий критической инфраструктуры.

В то же время общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.