Степанов анонсировал второй этап вакцинации в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов 19 марта анонсировал начало второго этапа вакцинации в Украине со следующей недели.

В понедельник, 22 марта, начнется работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. Об этом Степанов сказал во время заседания Верховной Рады.

"Менее чем за месяц мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине вакцинированы 92 713 тысяч человек", – сообщил он.

Министр отметил, что в ближайшее время Украина получит дополнительную партию вакцин. 1,5 млн доз AstraZeneca CoviShield уже ожидают отправки в Украину от индийского института. Кроме того, в Украину поставят вакцины Sinovac Biotech.

"По предварительным договоренностям, мы также ждем поставку уже законтрактованной вакцины американской компании "Новавакс" 10 млн доз, и индийской разработки Covaxin от Bharat Biotech", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцину AstraZeneca назвали безопасной и эффективной в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (ЕМА). Великобритания, Германия, Франция, Испания, Словения, Португалия, Болгария, Кипр и другие страны Европы решили восстановить ее использования.