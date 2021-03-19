Степанов рассказал, почему ускорился коронавирус и где в Украине нашли 'британский' штамм

В Министерстве здравоохранения Украины прогнозировали рост числа новых случаев коронавируса, который фиксируется в последние дни. Он является следствием увеличения количества госпитализированных пациентов с COVID-19 и распространения "британского" штамма вируса.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Агрессивный штамм из Великобритании уже зарегистрирован в Ивано-Франковской области, Киеве, Днепре, Львове и Харькове. Об этом свидетельствуют данные Института эпидемиологии.

"Британский штамм есть по всей стране. А это значит, ведь он втрое более заразен, что впереди нас ждет достаточно напряженная ситуация по заболеваемости COVID-19", – сказал министр.

Степанов отметил, что на Ивано-Франковщине, которая первой столкнулась с ростом заболеваемости и ограничениями "красной" зоны, уже больше недели фиксируют положительную динамику. Это свидетельствует о том, что карантинные меры являются эффективными.

Напомним, в ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины может провести заседание по поводу локдауна из-за распространения коронавирусной болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 18 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1 210 зараженными.

На 19 марта в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – выявлено за минувшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.