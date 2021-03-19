Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 18 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1210 зараженными.

Следом в статистике оказались Львовская, Киевская, Харьковская и Винницкая области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

  • городе Киев – 1210

  • Львовской области – 1140

  • Киевской области – 1134

  • Харьковской области –1085

  • Винницкой области – 948

Распространение коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 18 марта коронавирусом в Украине заболели рекордное количество детей с начала 2021 года. С начала этой недели выявлено 2657 случаев инфицирования среди несовершеннолетних.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов