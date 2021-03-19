Пять регионов стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям
За прошедшие сутки, 18 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 1210 зараженными.
Следом в статистике оказались Львовская, Киевская, Харьковская и Винницкая области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Больше всего зараженных зарегистрировали в:
городе Киев – 1210
Львовской области – 1140
Киевской области – 1134
Харьковской области –1085
Винницкой области – 948
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 18 марта коронавирусом в Украине заболели рекордное количество детей с начала 2021 года. С начала этой недели выявлено 2657 случаев инфицирования среди несовершеннолетних.