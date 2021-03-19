В Киевской области введут строгий карантин – ОП

В Киевской области могут ввести строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом следом за ограничениями, введенными в столице.

Об этом 18 марта в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Сегодня". Он отметил, что решение примут местные власти.

"Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", – заявил Тимошенко.

Заместитель главы ОП напомнил, что карантин усилили в Киеве, на Закарпатье, Житомирщине, Винничине и в Ивано-Франковской области.

"Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием регионов", – сказал Тимошенко.

Отметим, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, они будут введены до 9 апреля включительно. OBOZREVATEL собрал полный список ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вслед за Киевом из-за ухудшения ситуации с коронавирусом областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовщины рекомендовала ввести по всему региону локдаун с 19 по 29 марта.