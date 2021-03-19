Пациентов привозят в тяжелом состоянии: Кличко показал, как столичные медики борются с COVID-19

Мэр столицы Виталий Кличко показал, как врачи Киевской городской клинической больницы №4 борются за жизнь больных на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Соответствующий ролик, глава КГГА показал во время онлайн-брифинга в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам медиков, к ним доставляют людей разного возраста, в том числе тех, кто ранее не входил в так называемую "группу риска".

"Если раньше считалось, что молодые люди вообще (болеют – Ред.) или без симптомов, или без проблем, то сейчас с удаленными последствиями. (Болезнь – Ред.) более агрессивная", – отметила одна из врачей.

Медик добавила, что из-за большого количества пациентов они фактически живут на работе.

Отмечается, что больные поступают в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, 90% заболевших COVID-19, нуждаются в кислороде.

"Раньше в среднем по городу 40% пациентов (нуждались в кислороде – Ред.). Сейчас фактически 90% больных. Буквально за минувшие сутки 3,5 тонны кислорода ушло на больных – раньше у нас такой (объем использования – Ред.) был в год", – уточнила главврач больницы Татьяна Мостепан.

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