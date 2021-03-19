Данилов анонсировал спецзаседание СНБО по локдауну

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) может провести заседание по поводу локдауна из-за распространения коронавирусной болезни.

Об этом в пятницу, 19 марта, во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нас действительно очень сложная ситуация. Аппарат СНБО вынужден обращаться к органам местного самоуправления, которые должны непосредственно принимать в этом участие", – сказал Данилов.

Он отметил, что местные власти в регионах уже начинают проводить заседания комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за COVID-19.

Напомним, главы громад всех областей Украины, в которых за последние две недели значительно ухудшилась эпидситуация, начали получать письма от аппарата СНБО. Их целью является информирование громады о реальной ситуации с COVID-19 на их территориях.

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