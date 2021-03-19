В Раде решили отменить заседания и уйти на карантин

В пятницу, 19 марта, в Верховной Раде отменили пленарные заседания с 29 марта по 2 апреля из-за введенного в Киеве жесткого карантина.

За постановление №5272 проголосовали 298 народных депутатов. В указанные дни депутаты будут работать в комитетах.

"С целью предупреждения возникновения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, что приводит к необходимости соблюдения условий работы, которые бы не предусматривали работу народных депутатов Украины в форме проведения пленарных заседаний, предлагается предусмотреть в неделю с 29 марта по 2 апреля 2021 работу в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", – говорится в документе.

Напомним, что в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за роста количества новых случаев заражения COVID-19 в регионах ввели жесткие карантинные ограничения.