На Киевщине следом за столицей введут локдаун: что будет запрещено

В Киевской области с воскресенья, 21 марта, ужесточают карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев коронавируса и учащением госпитализаций.

Об этом в пятницу, 19 марта, в ходе брифинга сообщил Василий Володин, глава Киевской областной государственной администрации. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Какие ограничения будут действовать с 21 марта:

запрещена перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;

не разрешается проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров пространства на одного человека;

запрещается работа баров, кафе и ресторанов, кроме доставки и на вынос, а также работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений

разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов при условии не более одного покупателя на 20 квадратных метров помещения;

запрещена продажа непродовольственных товаров, кроме доставки и самовывоза;

под запретом работа непродовольственных рынков и ярмарок;

не должны работать учреждения культуры, бассейны, запрещено проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

После каникул все, кроме учеников 1-4 классов школ, будут учиться дистанционно. Детские сады и специальные учебные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Володин отметил, что областная власть продолжает следить за уровнем заболеваемости в регионе. В случае, если в течение недели показатели будут улучшаться, комиссия может пересмотреть решение о жестких ограничениях.

Напомним, в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения. Они будут действовать до 9 апреля включительно. О том, что будет запрещено – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за роста количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых областях ввели строгие карантинные ограничения. Подробнее – в нашем материале.