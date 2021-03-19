COVID-19 в Украине заболели почти 16 тысяч за сутки: установлен новый рекорд
По состоянию на утро пятницы, 19 марта, в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.
От COVID-19 в стране умерли уже 29 515 человек (+262 за сутки), а 1 248 782 пациента (+4 592 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что 18 марта были госпитализированы 4444 человека. Среди новых больных – 830 детей и 401 медицинский работник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.
Проведено тестирований за сутки – 115 274 (в частности методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).
г. Киев – 1210 случаев;
Винницкая область – 948 случаев;
Волынская область – 348 случаев;
Днепропетровская область – 716 случаев;
Донецкая область – 671 случай;
Житомирская область – 913 случаев;
Закарпатская – 546 случаев;
Запорожская область – 408 случаев;
Ивано-Франковская область – 506 случаев;
Киевская область – 1134 случая;
Кировоградская область – 158 случаев;
Луганская область – 147 случаев;
Львовская область – 1140 случаев;
Николаевская область – 419 случаев;
Одесская область – 935 случаев;
Полтавская область – 543 случая;
Ривненская область – 443 случая;
Сумская область – 489 случаев;
Тернопольская область – 628 случаев;
Харьковская область – 1085 случаев;
Херсонская область – 141 случай;
Хмельницкая область – 855 случаев;
Черкасская область – 536 случаев;
Черновицкая область – 584 случая;
Черниговская область – 347 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, они будут введены до 9 апреля. В Офисе президента отметили, что карантин также усилят в Киевской области.