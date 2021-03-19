COVID-19 в Украине заболели почти 16 тысяч за сутки: установлен новый рекорд

По состоянию на утро пятницы, 19 марта, в Украине официально подтверждено 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции. Из них 15 850 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала 2021 года.

От COVID-19 в стране умерли уже 29 515 человек (+262 за сутки), а 1 248 782 пациента (+4 592 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что 18 марта были госпитализированы 4444 человека. Среди новых больных – 830 детей и 401 медицинский работник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Проведено тестирований за сутки – 115 274 (в частности методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).

г. Киев – 1210 случаев;

Винницкая область – 948 случаев;

Волынская область – 348 случаев;

Днепропетровская область – 716 случаев;

Донецкая область – 671 случай;

Житомирская область – 913 случаев;

Закарпатская – 546 случаев;

Запорожская область – 408 случаев;

Ивано-Франковская область – 506 случаев;

Киевская область – 1134 случая;

Кировоградская область – 158 случаев;

Луганская область – 147 случаев;

Львовская область – 1140 случаев;

Николаевская область – 419 случаев;

Одесская область – 935 случаев;

Полтавская область – 543 случая;

Ривненская область – 443 случая;

Сумская область – 489 случаев;

Тернопольская область – 628 случаев;

Харьковская область – 1085 случаев;

Херсонская область – 141 случай;

Хмельницкая область – 855 случаев;

Черкасская область – 536 случаев;

Черновицкая область – 584 случая;

Черниговская область – 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, они будут введены до 9 апреля. В Офисе президента отметили, что карантин также усилят в Киевской области.