Хроника коронавируса на 16 марта: Украина на 11 месте в мире по приросту больных

По состоянию на вторник, 16 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились более 120,7 млн человек. За минувший день выявили 336 327 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 20,6 млн человек, около 88 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 97,4 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 45 тыс., Бразилии – 42 тыс. и Индиии – 24 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 467 548 случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 28 433 человек, при этом 1 226 007 ее побороли.

В Украине обнаружили неизвестный миру агрессивный штамм СOVID-19. Вариант, зафиксированный на западе страны, имеет признаки, которые еще не зафиксировала ВОЗ.

За минувшие сутки, 15 марта, Украина оказалась на 11-м месте в мире по приросту больных коронавирусом. За сутки в стране заразилось 6 792 человека.