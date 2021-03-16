Регулятор ЕС заявил об отсутствии доказательств связи между тромбозами и вакциной AstraZeneca

Нет никаких свидетельств того, что использование вакцины против коронавируса AstraZeneca могло повысить риск возникновения тромбов.

С такими заявлениями выступили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) и итальянском регуляторе AIFA на фоне прекращения применения препарата в 14 странах Европы.

Так, глава ЕМА Эмер Кук пояснила, что в четверг, 18 марта, они опубликуют заключение по поводу AstraZeneca.

Она отметила, что решение приостановить использование вакцины "является прерогативой конкретных стран". При этом Кук подчеркнула, что преимущества препарата по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов.

"Хотя расследование в настоящее время ещё продолжается, мы по-прежнему твердо убеждены в том, что преимущества использования вакцины для предотвращении заболевания COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивает риск возникновения побочных эффектов, связанных с её применением", – цитирует ее слова Daily Mail.

В тоже время глава Итальянского агентства по лекарственным препаратам Никола Магрини отметил, что использование вакцины в стране было приостановлено из-за соответствующего решения в Германии и Франции.

"Мы дошли до того, что приостановили вакцинацию, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прервать вакцинацию для проведения проверок. Это политическое решение", – сказал он в интервью La Repubblica.

Магрини также подчеркнул, что изучил данные о вакцине и считает ее безопасной.

В свою очередь британские политики призвали своих граждан не реагировать на фейки о вакцине и не отказываться от прививок.

В частности, министр иностранных дел Доминик Рааб заверил, что препарат безопасен, а некоторые его критики руководствуются "политикой, а не наукой".

Daily Mail отмечает, что среди 17 миллионов вакцинированных в Европе было всего 37 сообщений о тромбах. Эксперты уверяют, что этот показатель намного ниже ожидаемого уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в AstraZeneca заверили, что их вакцина является безопасной, а доказательств увеличения риска возникновения тромбов после ее применения – нет.