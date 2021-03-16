Два региона Украины под угрозой попасть в "красную" зону: Степанов призвал усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Винницкая область и город Киев находятся ближе всего к переходу в "красную" зону эпидемической опасности.

Во время брифинга 16 марта он призвал органы местного самоуправления усилить контроль за соблюдением карантина и ввести дополнительные ограничения.

"Сейчас, если посмотреть на те показатели, которые есть в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и городе Киев. Они ближе всего к "красному" уровню", – сказал министр.

По словам Степанова, на данный момент важно, чтобы области все-таки не оказались в "красной" зоне.

"Поэтому я хочу обратиться к органам местного самоуправления, чтобы усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Подумать и, может, ввести какие-то дополнительные ограничения на территории вашего региона, города или объединено-территориальной общины", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в регионах Украины, которые попали в "красную" зону карантина и соблюдали меры безопасности, уже наблюдается стабилизация ситуация с заболеваемостью COVID-19.