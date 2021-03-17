Ляшко рассказал, что делать в случае симптомов COVID-19 после вакцинации

Если у пациентов после вакцинации появились симптомы коронавируса, им следует сделать ПЦР-тест.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, так следует поступать даже после двух прививок.

В то же время Ляшко подчеркнул, что имунная реакция проявляется в течение первых недель после вакцинации.

По словам главного санврача, переболевшие коронавирусом люди могут также делать прививку, противопоказаний в этом случае нет.

"У большинства людей, инфицированных COVID-19, иммунная реакция появляется в течение нескольких первых недель после инфицирования. До сих пор продолжаются исследования, которые призваны определить насколько сильную защиту вследствие перенесенной болезни и как долго он продолжается. Также, параллельно изучается и вопрос, зависит сила и продолжительность иммунного ответа от типа инфекции, в частности от того, как она протекает – без симптомов, в легкой или тяжелой форме", – сказал Ляшко.

Он также напомнил, что Минздрав разрешает делать прививки переболевшим ранее, чем через полгода после выздоровления, однако при условии, что уже вакцинировались приоритетные группы и остались дозы препаратов.

Напомним, что Ляшко заразился коронавирусом уже после того, как получил прививку. Он объяснил это тем, что первая доза дает эффективность защиты 76% на 22-90 день после укола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 15 марта прививку против COVID-19 в Украине получили 8 928 человек. Общее количество привитых украинцев достигло 62 083.