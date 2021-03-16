В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

В России впервые обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Пока известно о двух случаях заражения.

Об этом 16 марта сообщили на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, было зафиксировано 28 случаев британского штамма COVID-19.

Мутации обнаружили в рамках мониторинга изолятов SARS-CoV-2 в России. Всего было собрано более 8,1 тысячи образцов клинического материала у людей, которые подлежат обследованию с учетом эпидемиологической обстановки. В частности, те, кто приехал из-за рубежа.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 – относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине циркулируют европейский, итальянский и испанский штаммы коронавируса. Других мутаций пока не было обнаружено.