В Канаде назвали безопасной вакцину AstraZeneca

В Канаде не увидели рисков в применении вакцины от коронавируса AstraZeneca и назвали ее безопасной.

Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции в Монреале, передает "Укринформ". Он сказал, что канадские специалисты тщательно следят за партиями вакцины, которые используют в Европе.

По словам Трюдо, ни одна доза вакцины AstraZeneca, которая используется в Канаде, не поступила из "той же партии".

"Департамент здравоохранения Канады, наши эксперты и ученые уделяют очень много времени, чтобы гарантировать безопасность и эффективность всех вакцин, утвержденных в Канаде. Лучшей вакциной является та, которую вы можете быстро получить. Именно так мы сможем пройти через это быстрее и безопаснее", – сказал Трюдо.

Глава правительства Канады отметил, что вакцинируется от коронавируса, но в порядке очереди. Его 72-летняя мать Маргарет Трюдо уже сделала прививку.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, часть стран Европейского Союза, включая Германию, Францию и Италию, приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. 18 марта состоится внеочередное заседание Комитета по безопасности регулятора ЕС, где обсудят связанные с ним инциденты.