Россия может стоять за распространением слухов об отказе от AstraZeneca, – министр

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что отказ стран Европы от использования вакцины против коронавируса AstraZeneca – это слухи, которые могут распространяться из России.

Глава Минкульта назвал происходящее массовой информационной кампанией против препарата. По его мнению, РФ имеет цель расчистить рынок для собственной COVID-вакцины "Спутник V", написал Ткаченко во вторник, 16 марта, в Telegram.

"Спутник" до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутник" – вакцины AstraZeneca", – отметил политик.

Ткаченко считает, что таким образом Россия якобы хочет уничтожить конкурента и "дожать" страны Евросоюза, чтобы они разрешили использование российского препарата. Он добавил, что пока нет подтверждения того, что побочные эффекты, в частности тромбоз, были вызваны вакциной AstraZeneca.

"Я бы очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю", – резюмировал министр.

Он также сообщил, что чувствует себя хорошо спустя пять дней после вакцинации против коронавируса препаратом CoviShield от AstraZeneca. Ткаченко получил прививку в прямом эфире 11 марта.

Напомним, часть стран Европейского Союза приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca. 18 марта состоится внеочередное заседание Комитета по безопасности регулятора ЕС, где обсудят связанные с ним инциденты.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Австрия остановила вакцинацию одной партией препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболеванием другого после прививки.

Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Стало известно, что использование вакцины от коронавируса производства корпорации AstraZeneca остановлено в Ирландии и Нидерландах.