В Киеве COVID-19 заразились почти 1 тысяча человек за сутки

За минувшие сутки, 15 марта, коронавирусом в Киеве заразились 999 человек.

В Киевской области зафиксировали 512 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 147 710 киевлян, в области –83 110.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 2 936 человек (+19 за сутки), вылечились 99 589 пациентов (+408). Продолжают бороться с вирусом 45 185 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро вторника, 16 марта, в Украине официально подтверждено 1 477 190 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 642 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2 005 пациентов.