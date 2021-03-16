Степанов откинул сомнения в вакцине CoviShield и сказал, когда прибудет новая партия

Украина не намерена отказываться от вакцины CoviShield производства компании AstraZeneca. Поставку новой партии препарата из Индии ожидают в конце марта.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, сейчас ожидается разрешение индийского правительства на экспорт 1,5 млн доз CoviShield. Они, согласно контракту, должны приехать до 31 марта.

"Для того, чтобы нам ее получить, мы должны получить разрешение на экспорт от правительства Индии, так как все страны, которые имеют у себя мощности по производству, ограничиваются в экспорте", – пояснил Степанов.

Он подчеркнул, что все заявления об опасности этой вакцины необоснованы. Также отметил, что сама компания приостановила производство новых доз своей вакцины только потому, что хочет установить отсутствие связи между препаратом и якобы повышенным риском возникновения тромбов у людей после его использования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Австрия приостановила вакцинацию одной партии препарата AstraZeneca в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.

Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. 14 марта стало известно, что использование вакцины против коронавируса производства корпорации AstraZeneca приостановлено в Ирландии.