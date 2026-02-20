Отмена пошлин – безусловное поражение Трампа и победа демократов. Но давайте попробуем по горячим следам сделать экспресс-анализ как это повлияет на нашу войну.

1. Ця ситуація явно ослаблює Трампа. Він ставив практично все на тарифну політику. Втрата цього важелю тиску (залежність в цьому питанні від конгресу) робить питання збереження контролю над конгресом та сенатом особливо критичним для Трампа. Простіше кажучи, перемога на виборах в листопаді єдиний шанс для Трампа залишитися "страшним".

2. Нинішня "слабкість" Трампа позитивно сприймається в Європі, так як це рішення дозволяє передихнути зараз (не боячись появи нових тарифів будь-якої миті). Але паралельно, можна не сумніватися, Європа триматиме кулаки за поразку Трампа в листопадових виборах.

3. Росіяни не можуть не розуміти, що в такій ситуації "непередбачуваність" Трампа може різко зрости. Тому їхня стратегія "тягнути час і ні в якому разі не посваритися з Трампом" стане суперосновою їхньої політики на цьому напрямку.

4. Для зламу ситуації Трампу потрібні будуть сильні зовнішні ходи. І є лише три точки (зараз), де він може щось продемонструвати: Іран, Україна і дуже теоретично, Куба.

5. І тут ми підходимо до двох питань, від відповіді на які залежатиме те, як будуть розвиватися події: по-перше, як посварити Трампа з Путіним (переконати Трампа, що поразка Путіна забезпечить перемогу республіканців); по-друге, як паралельно з цим переконати Європу, що ще 2 роки війни (теза Ішінгера) – це не найкращий розвиток подій для Європи.

Поки ці питання, на жаль, виглядають, як риторичні.