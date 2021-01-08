Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным
По состоянию на пятницу, 8 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 88,5 млн человек. За минувший день выявлены почти 821 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.
Всего от болезни скончались более 1,9 млн пациентов, а побороли болезнь – более 63,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 274 тысяч (всего 22 млн), Бразилии – 87 тысяч (8 млн) и Великобритании – 54 тысячи (3 млн).
В Европе за минувшие сутки больше всего инфицированных помимо Британии обнаружили в Германии – 28 тысяч (1,9 млн), России – 24 тысячи (3,3 млн) и Франции –22 тысячи (2,7 млн).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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