Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным

По состоянию на пятницу, 8 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 88,5 млн человек. За минувший день выявлены почти 821 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.

Всего от болезни скончались более 1,9 млн пациентов, а побороли болезнь – более 63,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 274 тысяч (всего 22 млн), Бразилии – 87 тысяч (8 млн) и Великобритании – 54 тысячи (3 млн).

В Европе за минувшие сутки больше всего инфицированных помимо Британии обнаружили в Германии – 28 тысяч (1,9 млн), России – 24 тысячи (3,3 млн) и Франции –22 тысячи (2,7 млн).

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Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным
Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным
Хроника COVID-19 в Украине и мире на 8 января: установлен новый суточный рекорд по больным
Главное за 8 января:

  • По состоянию на утро пятницы, 8 января, в Украине официально подтверждено 1 105 169 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 676 – обнаружено за прошедшие сутки. При этом лишь 5 131 пациентов побороли COVID-19.

  • Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация населения от коронавируса может требоваться повторно каждые шесть месяцев или ежегодно.

  • Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сказал, что мутировавший вариант коронавируса может заменить другие в Европе и части Азии. Этот штамм обнаружили в 22 европейских странах.

  • 8 января в Украине начался жесткий карантин (локдаун) против распространения COVID-19.

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